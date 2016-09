Balotelli 'leent' de Bentley van zijn manager (al zal die in het vervolg wel twee keer nadenken)

Door: redactie

Er gaat geen week voorbij of Mario Balotelli haalt weer een frats uit. Vandaag kwam zijn manager Mino Raiola bij Football Italia met een opvallende onthulling naar buiten. "Op een dag vroeg Balotelli aan mij of ik mijn Bentley aan hem eens wilde uitlenen. Ik antwoordde dat het goed was als hij twee keer zou scoren tegen Marseille." En zo geschiedde, de 26-jarige Italiaan liet de netten twee keer trillen en lag zo mee aan de basis van de 3-2 zege. Raiola hield woord en liet Balotelli één dag rondrijden met zijn Bentley. Al had hij dat beter niet gedaan. Onderweg reed 'Balo' namelijk tegen een paaltje. "Achteraf vertelde hij me dat hij er heel erg veel spijt van had. Uiteraard heb ik hem dat vergeven."



Één van de meest krankzinnige verhalen rond Balotelli is ongetwijfeld dat van het brandje in zijn badkamer. De Italiaan stak zijn eigen huis in brand door vuurwerk af te steken op zijn badkamer.