Fan daagt Europees Ryder Cup-team uit én slaat iedereen met verstomming

Door: redactie

30/09/16 - 11u10

video Opvallend moment gisteren op de laatste trainingsdag voor het begin van de Ryder Cup. Toen de Noord-Ier Rory McIlroy en de Engelsman Andy Sullivan, ploegmaats van Thomas Pieters in het Europese team, er niet in slaagden om een moeilijke putt te maken, riep een Amerikaanse toeschouwer dat hij het wel even beter zou doen. De Zweed Henrik Stenson kreeg dat in de smiezen en riep de fan bij zich.

De man mocht eveneens zijn kans gaan en Olympisch kampioen Justin Rose zou hem zelfs 100 dollar geven als hij de bal zou kunnen putten. "Ik dacht dat dat geld hem aan het wankelen zou brengen", verklaarde Rose, maar dat was niet het geval. De fan deed immers waar de topgolfers niet in slaagden en hij zorgde dan ook voor een stevige vreugde-uitbarsting bij de omstaanders. Ook McIlroy en co konden hun ogen niet geloven en stiekem zullen ze ook wel hopen dat het Amerikaanse team het minder goed doet dan hun landgenoot.

McIlroy (links) naast Thomas Pieters. © afp.