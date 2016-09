De gokfrats van deze bokser zal hem nog wel een poosje achtervolgen

Yari Pinnewaert

30/09/16 - 09u27

Steven Donnelly. © ap.

Steven Donnelly, een Ierse bokser, lijkt ons niet meteen de slimste atleet die deze zomer aan het werk is geweest op de Olympische Spelen in Rio. Want zeg nu zelf: een bedrag inzetten op je eigen verlies om vervolgens die bokswedstrijd te winnen, het is niet bepaald alledaags te noemen.

Als je tegen jezelf inzet en toch wint, ben je dan een winnaar of een verliezer? Geen gemakkelijke kwestie en daarnaast ook één die Donnelly nog wel wat slapeloze nachten zal bezorgen. Het Iers weltergewicht onthulde dat hij zijn gokje plaatste toen hij zich aan het vervelen was in het Olympisch dorp om zo, bij eventueel verlies, toch nog wat poen te recupereren. Om welke wedstrijd het ging en welke bedragen ermee gemoeid waren is evenwel niet duidelijk, maar de man werd in elk geval wel op het matje geroepen door de disciplinaire commissie van het Olympisch comité: "Deelnemers aan de spelen zijn niet toegelaten te gokken op olympische sporten en ze zijn verplicht om elke vorm van manipulatie aan te geven", zo luiden de voorschriften.



Donnelly zelf was zich van geen kwaad bewust. "Ik gokte, maar had nooit de bedoeling om vals te spelen door deze match te verliezen en zo geld te winnen. Wel is het zo dat ik, bij eventueel verlies, wel wat geld kon recupereren", aldus de Ier, die uiteindelijk strandde in de kwartfinales tegen de Marokkaanse Mohammed Rabii. Donelly kwam er uiteindelijk vanaf met een berisping.