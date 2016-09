Jelle Van Damme in blijde verwachting van deze kolos

Yari Pinnewaert

30/09/16 - 07u55

Jelle Van Damme verdient bij LA Galaxy in de Major League Soccer aardig zijn brood en nu en dan kan er dan ook wel een keertje een iets duurderde uitspatting af voor de voormalige aanvoerder van Standard. Zo is hij in blijde verwachting van zijn nieuwe wagen: een Mercedes AMG 63 - u weet wel, zo'n beestje waarmee Kevin De Bruyne ooit ook zijn opwachting maakte toen hij zich meldde bij de Rode Duivels. Standaard kost de kolos net geen 150.000 euro, maar doordat de robuuste verdediger die ook meteen liet 'wrappen' zal het prijskaartje ongetwijfeld nog wat steviger zijn.