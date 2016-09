Brand gesticht in toiletten en vuurpijlen in familievak: fans Standard maken het bont in Amsterdam

Door: Mike De Beck

29/09/16 - 23u09 Bron: Het Parool

video De supporters van Standard hebben zich niet bepaald populair gemaakt in Amsterdam. Meteen voor de aftrap staken fans van de Rouches boven een familievak -dat uiteindelijk ontruimd moest worden - bengaals vuur af. Daar bleef het echter niet bij, want de brandweer moest zelfs uitrukken wanneer de bezoekers brand stichtten in het sanitair.

Met 2.100 waren ze naar de Amsterdam ArenA afgezakt en voor en na de wedstrijd lieten de supporters van Standard van zich spreken. De relschoppers lieten hun frustraties na de 1-0 nederlaag de vrije loop op het toiletblok aan de westzijde van het stadion. De sanitaire voorzieningen werden vakkundig in brand gestoken door de fans van Standard. Het vuur spreidde zodanig uit dat de brandweer zelfs moest uitrukken. Volgens Het Parool kon de woordvoerder van de brandweer geen uitspraak doen over eventuele gewonden. Ook over de oorzaak van de brand kon die zich niet uitspreken.



Brandende toortsen in familievak

Nog voor er een pass werd gegeven in de Amsterdam ArenA roerden de supporters zich al. In het bezoekersvak staken enkele fans van de harde kern bengaals vuur af waarop er minstens drie brandende toortsen in een familievak belandden. Dat vak, gevuld met Ajax-supporters, moest uiteindelijk ontruimd worden.



Rookontwikkeling in gesloten stadion

Omdat het dak in de Amsterdam ArenA gesloten was door de regenval ondervonden ook de spelers enorm veel hinder van de enorme rookontwikkeling. "We konden zelf nog amper ademhalen", konden enkele Ajax-spelers er bij onze videoman niet mee lachen. Standard staat ongetwijfeld een fikse boete te wachten van de UEFA.