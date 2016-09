Hoe vertederend! Herstellende Kevin De Bruyne geeft oogappel Mason Milian eerste zwemlessen

Door: redactie

29/09/16 - 21u23

video

Tegen Swansea City moest Kevin De Bruyne nog met een hamstringblessure naar de kant en ondertussen werkt de motor op het middenveld van Manchester City volop aan zijn comeback. KDB vertoefde heel even in Barcelona voor verdere onderzoeken, maar is ondertussen wel al terug op Engelse bodem. In Manchester trakteerde hij in het bijzijn van vriendin Michèle Lacroix zijn zoontje Mason Milian op zijn allereerste zwemlessen. Het leverde enkele vertederende beelden op.