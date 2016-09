Mertens imiteert staaltje genialiteit van maatje Odoi en daagt Praet uit: "Nu is het aan u"

video

Dries Mertens was gisteren met twee doelpunten de grote man bij Napoli. De Rode Duivel speelde een fantastische partij tegen Benfica (4-2 zege), maar één actie bleef ietwat onder de radar. Daar bracht Mertens vandaag dan maar zelf verandering in. Op Twitter gooide hij het fragment online waarbij hij een lange bal controleert met de rug. Een staaltje genialiteit die hij eerder dit seizoen gezien had bij jeugdvriend Denis Odoi. "Moest ik toch ook eens proberen, Denis Odoi", tweette Mertens. Met daarbij de hashtag #LeuvenGotGame. Mertens sloot het bericht af met een uitdaging voor mede-Leuvenaar Dennis Praet. "Nu is het aan u, Dennis".