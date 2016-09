Peter Sagan is heus niet de enige die straffe stoten uithaalt op een koersfiets

Door: Glenn Bogaert

29/09/16 - 13u56

video

Van de acrobatische kunstjes van Peter Sagan hebben we al vaak mogen genieten en smullen, maar nu de wereldkampioen op de weg stilaan vermoeid geraakt en snakt naar het einde van het seizoen is er een andere prof die de show steelt. Niccolo Bonifazio is de naam en die kent u beter als sterke sprinter bij Trek-Segafredo. 22 is hij nog altijd maar en na het zien van bovenstaande beelden mogen we allen overtuigd zijn van zijn technisch vernuft op een tweewieler.



De ex-renner van Lampre voert de heerlijke wheelies trouwens uit in het gezelschap van zijn broer Leonardo en downhiller Wyn Masters. De beloftevolle Bonifazio is bij Trek ploegmakker van Fabian Cancellara, Jasper Stuyven, Stijn Devolder en Edward Theuns. Op de erelijst van stuntman Niccolo prijken onder andere de GP Lugano en een ritzege in de Ronde van Polen. De toekomst lacht hem dus toe.