In het geniep, maar Cristiano bakt nog steeds zoete broodjes met deze ondeugdende jongedame

Door: Glenn Bogaert

29/09/16 - 16u00

© Instagram Cristina Buccino.

Bijna twee maanden geleden is het dat de Italiaanse (roddel)pers voor het eerst een ballonnetje opliet over de paringsdans tussen Cristiano Ronaldo en de ravissante Cristina Buccino. Het Italiaanse model heeft een figuur om door een ringetje te halen en zou intussen nog altijd stiekem daten met de superster van Real Madrid.

Er was een tijd dat er geen week voorbijging zonder een nieuwe episode in het liefdesleven van CR7, maar de voorbije weken/maanden is het verdacht rustig rond de goalgetter va 'De Koninklijke'. En dat heeft misschien wel te maken met het feit dat de Portugese aanvaller enige honkvastheid aan de dag legt op amoureus vlak. Zo bakt hij volgens Italiaanse media nog steeds zoete broodjes met signorina Buccino.



'Twist' in liefdesverhaal

De twee tortelduifjes hebben elkaar ontmoet in een club op het Spaanse feesteiland Ibiza en daar was het meteen koekenbak, liefde op het eerste gezicht. "Toen ik aankwam, hadden Cristiano en ik meteen oogcontact", getuigde het model over haar ontmoeting met de voetbalvedette. Nochtans gingen er ook stemmen op dat ex-Miss Spanje Desire Cordero op zijn radar stond. "Iedereen die dacht dat het een bevlieging was, heeft het bij het verkeerde eind. De relatie is nog altijd aan de gang, op dit moment wel nog in het geniep. Maar er is een 'twist' op komt in het verhaal", klinkt het bij 'Chi'.