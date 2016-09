Na sensationele ommekeer gaat ex-topschutter Anderlecht iets té hevig uit zijn dak en dat heeft arme ploegmaat geweten

Door: Glenn Bogaert

29/09/16 - 11u05

Het gebeurt heus niet elke dag dat een ploeg een 1-3 achterstand ombuigt in een 4-3 zege, maar Newcastle United heeft het gisteren in het eigen St. James' Park wel geflikt. De Engelse tweedeklasser van Matz Sels wipte pas in minuut 96 over Norwich City en dat zorgde voor uitzinnige vreugdetaferelen bij 'The Magpies'. Matchwinnaar was Dwight Gayle, maar het feestvarken bij de viering van het vierde en winnende doelpunt was oude bekende Aleksandar Mitrovic. De ex-topschutter in onze Jupiler Pro League ging zo fel tekeer dat hij zijn scorende ploegmakker met een heuse catchgreep tegen de grasmat gooide. De 25-jarige aanvaller hield gelukkig geen nekblessure over aan de iets te enthousiaste uitbarsting van zijn Servische collega 'Mitrogoal'.