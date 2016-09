Vechtersbaas zo woedend op ref dat hij iets doet wat hele MMA-wereld schokt

Door: Glenn Bogaert

29/09/16 - 06u15

video Een ruwe sport en absoluut niet voor doetjes, maar net zoals in het boksen wordt sportiviteit ook in het MMA hoog in het vaandel gedragen. Neem nu Roy Nelson, de 40-jarige Amerikaanse knokkersbaas mepte in zijn kamp bij de zwaargewichten zijn opponent tegen het canvas, maar moest vervolgens van de scheidsrechter blijven inhakken op de uitgetelde tegenstander. En dat zinde de stoere baardmens geenszins.