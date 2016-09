Met deze (ludieke) beloftes zet Cantona kandidatuur voor Engels bondscoach kracht bij

Door: redactie

28/09/16 - 17u26

video Wordt Eric Cantona de volgende bondscoach van Engeland? Als het aan hem ligt alvast wel. De Fransman kondigt op zijn eigen (intussen bekende) manier aan dat hij wel wat voelt om de opvolger te worden van de ontslagen Sam Allardyce.

Het was voor de camera's van Eurosport dat de legendarische nummer 7 van Manchester United zijn kandidatuur stelt om selectieheer te worden bij de Three Lions - overigens niet voor het eerst dat hij in een filmpje dergelijke aspiraties bekend maakte. "De FA zoekt de meest geschikte persoon voor de job en dat hoeft niet per se een Engelsman te zijn", een uitspraak die als muziek in de oren klonk van Cantona natuurlijk. Verder belooft hij "niet met zijn hand voor de mond te praten" en "niet te verliezen van een bevroren eiland".



Afwachten of het hem ook effectief een telefoontje van de Engelse voetbalbond oplevert...