Veel meer pech dan dit kan je als keeper toch niet hebben?

Marie Rutsaert

28/09/16 - 15u48

video Silvia Ruiz, speelster voor het Baskische Oiartzun, heeft dit weekend in de Spaanse eerste klasse waarschijnlijk het meest gelukkige doelpunt uit haar carrière gemaakt.

De dames van het Baskenland startten de actie mooi, maar leken de bal te verliezen in het strafschopgebied. Eén van de verdedigers van Sporting de Huelva probeerde de bal weg te trappen, maar die belandde recht in de voeten van Ruiz. Zij legde aan voor een kanonsbal op de dwarslat. Het gevaar leek geweken, de bal kaatste hoog de lucht in en leek buiten te gaan. Dat bleek niet het geval en de bots was bijzonder ongelukkig voor de arme keepster. Zij spurtte nog naar de bal, maar moest samen met haar ploeggenoten toekijken hoe de bal de goal in rolde tot verbazing van de toeschouwers. Het werd meteen de gelijkmaker en de vreugde bij Oiartzun was dan ook groot.