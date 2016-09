Marie Rutsaert

28/09/16 - 14u52 Bron: Sportsjoe

video

Deze onfortuinlijke vriend van Zlatan had gewoon beter moeten weten. Het is een klassieke "straf" onder voetbalvrienden dat de verliezer van een uitdaging als doelwit wordt gebruikt. Bij de meeste voetballers of voetballertjes maakt dat niet zo veel uit. Vaak gaat de bal ernaast en als het toch raak is, dan is de kracht erachter te verwaarlozen. Niet zo, wanneer niemand minder dan Zlatan Ibrahimovic de straf mag uitvoeren. Dat wordt een pijnlijk zitvlak de komende dagen.