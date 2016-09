Marie Rutsaert

28/09/16 - 12u44

video

Andri Ragettli is een Zwitserse skiër die gespecialiseerd is in Freestyle. Dat je daar een perfect evenwicht voor moet hebben, is geen verrassing. Wat wél verrast is de manier waarop Ragettli toont wat hij kan. Met evenwichtsballen, koorden, turnplinten en trampolines heeft hij op geen enkel moment moeite. Hij laveert met gemak door het parcours. Alsof dat nog niet genoeg was, sluit hij af met een achterwaartse salto. Faut le faire.