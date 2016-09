Renners ontsnappen opnieuw aan drama: motard wel in ziekenhuis na crash

Door: Mike De Beck

28/09/16 - 10u43 Bron: Cycling Weekly

video Voor de tweede keer in een week tijd zijn de renners ontsnapt aan een nieuwe valpartij met een motor in de hoofdrol. In de Eneco Tour kon Jasper Stuyven een vallende motard maar net ontwijken en gisteren verongelukte een agent op de motor zwaar na een crash met een wagen. Het peloton bleef wel ongedeerd.

In de Italiaanse semiklassieker Tre Valli Varesine werd het peloton plots opgeschrikt door een stevige valpartij. Op de afgesloten Italiaanse wegen knalde een agent frontaal op een voertuig dat uit de tegengestelde richting kwam. De man in uniform tuimelde helemaal over de wagen en hield er een gebroken bekken aan over.



Gelukkig kon een ravage in het peloton vermeden worden, want geen enkele renner raakte betrokken bij het ongeval. Wanneer het pak de plaats van het incident passeerde, werden ze stuk voor stuk aangemaand om wat vaart te minderen in de afdaling. Uiteindelijk kon Sonny Colbrelli de eerste van een reeks Italiaanse eindejaarsklassiekers op zijn naam schrijven. De Italiaanse renner van Bardiani-CSF bleef onder meer Philippe Gilbert (zesde) en Jens Keukeleire (zevende) in een sprint met een uitgedund peloton voor.