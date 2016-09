Zo vader, maar niet zo zoon: Luca Zidane begaat stevige blunder in Youth League

Door: Mike De Beck

Dat Luca Zidane niet over de puntgave techniek en balbeheersing van zijn vader beschikt, liet de jonge doelman gisteren blijken bij de beloften van Real Madrid. In de UEFA Youth League waagde de 18-jarige oogappel van Zinedine Zidane zich aan een dribbel in een poging om rustig uit te voetballen.



Al was dat duidelijk buiten de fel storende Arweiler gerekend. De Duitser ontfutselde het leer van het sluitstuk van de 'Koninklijke' waardoor het een koud kunstje was om de 1-1 in het lege doel te tikken. Real Madrid won gelukkig genoeg voor Luca Zidane nadien wel makkelijk met 2-5 van Borussia Dortmund, maar misschien moet de jonge knaap toch maar even te rade gaan bij zijn vader.