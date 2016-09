Voor volgepakt stadion loopt het huwelijksaanzoek van Yankee-fan even grondig mis

Door: redactie

28/09/16 - 10u18

video Een huwelijksaanzoek tijdens de honkbalwedstrijd tussen de New York Yankees en de Boston Red Sox dreigde bijna volledig de mist in te gaan. Op het moment dat Andrew Fox op zijn knieën ging voor zijn vriendin Heather Terwilliger en iedereen op het grote scherm kon meegenieten liet hij domweg... de ring vallen.

"Ik begon letterlijk te janken, omdat ik dacht dat de ring kwijt was", vertelt Fox aan ESPN. "Het ging zo snel."



Toen duidelijk werd dat de ring verdwenen was, begon het hele vak waarin het tweetal zat mee te zoeken. Vijf minuten tikten weg, terwijl Fox steeds meer in paniek begon te raken en dacht dat de ring een verdieping lager terecht was gekomen. Toen de hoop vrijwel was opgegeven, werd er nog één keer goed gekeken. En jawel, de ring bleef in de broek van Terwilliger hangen.



De stadionomroeper bracht het hele stadion op de hoogte van het succes, wat tot luid gejuich van het aanwezige publiek leidde. Terwilliger heeft overigens ja gezegd.