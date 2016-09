"Een live mirakel": Desailly kondigt nederlaag Monaco aan, maar dan gebeurt dit

Door: Mike De Beck

Een bittere nederlaag in eigen huis. Dat leek het te gaan worden voor AS Monaco wanneer Javier Hernández, alias Chicharito, zijn 100ste Europese treffer van het seizoen tegen de touwen kopte. Bayer Leverkusen was zo op weg naar de driepunter op Frans grondgebied. Althans dat dachten Marcel Desailly en de vele supporters toch in het Stade Louis II.



De ex-verdediger die Frankrijk in 1998 mee aan de wereldtitel hielp, kondigde in de extra tijd live op twitter dan ook de nederlaag al aan. "Een triestige match van Monaco", vertelde de analist van BeIN Sports. Kamil Glik leek de Franse verdediger meteen zijn ongelijk te willen bewijzen, want de Pool haalde nog een keer verschroeiend uit in de allerlaatste minuut: 1-1. De reactie van Desailly, die het doelpunt live filmde, was dan ook goud waard.