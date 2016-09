Goffin opent zijn Chinees avontuur met een kookles

Door: redactie

27/09/16 - 19u17 Bron: ATP

De tenniswereld is neergestreken in Azië. David Goffin neemt deel aan het ATP-toernooi van Shenzhen en komt als tweede reekshoofd pas morgen in actie. De beste Belgische tennisser was in de eerste ronde vrij en maakte van de gelegenheid gebruik om de Chinese keuken wat beter te leren kennen. Met de hulp van topchef Anthony Dong (Shang Palace restaurant) leerde de 25-jarige Luikenaar tofusoep en pekingeend maken. "Het was heel speciaal voor mij omdat ik graag eend eet, maar het zelf nog nooit heb klaargemaakt. Het was een geweldige ervaring met zo'n topchef. Bovendien is het leuk om te zien hoe ze in China koken. Het is toch een heel andere keuken dan bij ons." Achteraf mocht er uiteraard ook geproefd worden.



Goffin neemt het morgen op tegen Malek Jaziri, de nummer 55 van de wereld en in principe dus een hapklare brok voor onze landgenoot. Daarna wacht de winnaar van het duel tussen Benoit Paire en Janko Tipsarevic.