Met rood weggestuurde speler trakteert ref op enkele vuistslagen (maar die heeft verrassend antwoord klaar)

Door: redactie

27/09/16 - 17u37 Bron: Chronicle

video

In de lagere klassen van het Zimbabwaanse voetbal stond afgelopen weekend het duel tussen Victoria Falls Tigers en Amagagasi op het programma. Die wedstrijd veroverde al snel het internet, niet door de uitslag (0-1), maar wel door een bizar tafereel dat zich afspeelde tijdens de eerste helft. Na een stevige tackle kreeg thuisspeler Lethukuthale Mathe van ref Bekezela Makeka een rood karton onder zijn neus geduwd. Het potje van Mathe kookte helemaal over en hij trakteerde de scheidsrechter op enkele stevige vuistslagen. In plaats van weg te lopen reageerde Makeka op verrassende wijze door zelf even mee te knokken. Uiteindelijk kon Mathe door zijn ploegmakkers na enkele seconden in bedwang gehouden worden en werd hij van het veld geleid.



Het voorval krijgt sowieso nog een staartje want Musa Mandaza, voorzitter van de desbetreffende competitie, verklaarde dat hij "strenge maatregelen zal nemen tegen de betrokken spelers". "We wachten nu op het rapport van de scheidsrechter en de wedstrijdcommissaris om overeenkomstig te handelen en om te gaan met dit incident dat het imago van het voetbal zwaar aantast."