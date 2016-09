Griekse doelman roept met gestuntel sterke vermoedens van matchfixing op

Door: redactie

27/09/16 - 15u43

video De beelden van de blunderende Noord-Koreaanse doelman liggen nog vers in het geheugen, maar inmiddels doet al opnieuw een filmpje van een merkwaardige keepersactie de ronde. Dit keer is het een Griekse doelman die nogal opvallend aan het klungelen slaat.

De keeper, die uitkomt voor het Griekse PAE Kerkyra, kreeg een schijnbaar eenvoudige terugspeelbal te verwerken. De man in kwestie verloor echter nogal ongelukkig zijn evenwicht, waardoor de aanvaller van NEA Kavala de bal simpel in doel kon leggen. We willen alweer niets insinueren, maar deze actie roept toch opnieuw vragen op.