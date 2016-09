Nog maar net terug op het trainingsveld en Meunier pakt al uit met deze wereldgoal

Door: redactie

27/09/16 - 14u27

video Thomas Meunier is duidelijk helemaal verlost van de lichte knieblessure die hem vrijdag de wedstrijd tegen Toulouse kostte. De rechtsachter maakte gisteren zijn comeback op training bij Paris Saint-Germain en vandaag pakte hij al uit met een knappe goal.

Meunier, wiens concurrent Serge Aurier voor twee maanden achter de tralies vliegt, werd in een wedstrijdvorm vrijgespeeld op rechts en de Rode Duivel haalde in één tijd uit. Het leer verdween heerlijk in de bovenhoek, geen verhaal voor doelman Alphonse Areola.



Woensdagavond speelt PSG op bezoek bij het Bulgaarse Ludogorets Razgrad in de Champions League. De snelle terugkeer van Meunier is daarnaast ook goed nieuws voor bondscoach Roberto Martínez, die het met de Rode Duivels opneemt tegen Bosnië (7 oktober) en Gibraltar (10 oktober).