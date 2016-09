Littekens tellen: luitenant van Quintana herstelt langzaam na verschrikkelijke valpartij

Door: Mike De Beck

27/09/16 - 12u32 Bron: Twitter

© epa.

Hij was o zo dicht bij de eindmeet in Madrid, maar in de voorlaatste etappe van de Ronde van Spanje smakte José Joaquin Rojas staalhard tegen het asfalt. De luitenant van Movistar knalde hard tegen de vangrail aan en schoof helemaal door. Een bijzonder lelijke valpartij die meteen ook een kruis maakte over het najaar van de Spaanse kampioen op de weg. Vooral zijn linkerbeen was bijzonder zwaar toegetakeld met een dubbele beenbreuk.



Op Twitter plaatste de 31-jarige en tweevoudige Spaanse kampioen na iets meer dan twee weken alvast een foto om zijn vooruitgang even te onderstrepen. "Het verschil van mijn been na een week", schreef de renner van Movistar erbij.