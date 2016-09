Deze kerel gaf een fortuin uit om op voetballegende te lijken, maar ziet u wie?

Door: redactie

27/09/16 - 12u38

video De Brit Jack Johnson had een droom: het uiterlijk hebben van David Beckham. En om die droom in vervulling te zien gaan, had Grills véél geld over. Hij spendeerde ruim 20.000 Britse ponden (ongeveer 23.000 euro) aan allerhande operaties, maar voorlopig is hij echter vooral het mikpunt van spot.