Totti blaast 40 kaarsjes uit (al moet hij zware uithaal van zijn WAG naar Spalletti wel eerst rechttrekken)

Door: Mike De Beck

27/09/16 - 08u05 Bron: Gazzetta dello Sport

© kos.

De keizer van Rome stapelt de ene mijlpaal na de andere op. Nadat hij afgelopen weekend al zijn 250ste doelpunt maakte voor zijn geliefde AS Roma, haalde zijn andere grote liefde stevig uit naar zijn coach. "Spalletti handelde als een kleine man", heeft zijn vrouw Ilary Blasi het blijkbaar niet zo voor de trainer van AS Roma.

De status die Francesco Totti bij AS Rome bij elkaar heeft gevoetbald is onverwoestbaar. Al 23 jaar lang draagt de vandaag 40 jaar geworden Italiaan nog steeds het logo van de Romeinen met trots op de borst. Daarom ook dat de mokerslag eens zo hard aankwam wanneer Spalletti zijn kapitein in februari uit zijn selectie weerde nadat die vroeg voor "meer respect en meer speelminuten".



De vrouw van Totti kwam daar onlangs op terug in een interview met Gazzetta Dello Sport. "Ik ken niets van voetbal, maar de hele situatie was surrealistisch. Hij werd uit zijn eigen huis geschopt. Zoiets doe je gewoon niet, maar de fans lieten hem niet in de steek", vertelde de WAG van Totti.



"Beslissingen in het voetbal zijn altijd voor discussie vatbaar, maar ik zal daar niet over praten. Ik heb wel iets te zeggen op menselijk vlak, over de persoon. Ik bekritiseer geen sportieve beslissingen, ik uit kritiek op het menselijk gedrag. Spalletti handelde als een kleine man. Dat is de waarheid. Punt."



"Allemaal op dezelfde lijn" Een uithaal naar de sportieve baas van Totti die wel kan tellen en dus haastte de 'capitano' zich om de woorden van zijn vrouw wat te kaderen. Op zijn gloednieuwe Twitter-account kwam hij dan ook met een statement op de proppen. "De woorden van Ilary doen me nog maar eens beseffen dat een vrouw die van je houdt de problemen van haar man absorbeert. We willen benadrukken dat we met de voorzitter en de coach in totale harmonie leven. Ik heb veel respect voor de coach en heb ook een trouwe relatie met de voorzitter. We zitten allemaal op dezelfde lijn om hetzelfde doel na te streven, namelijk het welzijn van Roma", probeert Totti het incident achter zich te laten. Vandaag is er natuurlijk ook plaats voor een feestje... pic.twitter.com/cH16rZYyf6 — FrancescoTotti Press (@TottiPress) Mon Sep 26 00:00:00 MEST 2016 © ap.