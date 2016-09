Voor WAG van Laurent Depoitre is transfer naar Porto nu al schot in de roos

Door: Glenn Bogaert

26/09/16 - 22u19

© Instagram Shana Sonck.

Een onbetwiste titularis is hij bij FC Porto nog niet, maar langzaam maar zeker vindt Laurent Depoitre zijn plekje bij de Portugese topclub. Scoren, zat er nog niet in, maar dat lijkt slechts een kwestie van tijd voor de 27-jarige targetspits. En intussen went hij samen met zijn geliefde Shana Sonck ook meer dan redelijk aan het zonnige leven in Portugal.