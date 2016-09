video

Charly Musonda Junior is een gelukkig man. De huurling van Chelsea mocht afgelopen vrijdag voor het eerst starten bij Real Betis en bedankte voor het vertrouwen met een knappe assist voor de winning goal in de partij tegen Malaga. Musonda, die door zijn vinnige dribbels vaak ongrijpbaar is het op het veld, gooide vandaag een filmpje op Instagram met het passende "U Can't Touch This" van MC Hammer. Kan u het hem nadoen?