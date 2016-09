"Kleur gras moet overal hetzelfde zijn op Spaanse velden"

Door: redactie

26/09/16 - 21u04

© getty.

Om met de Premier League te kunnen concurreren moet alles bij de Primera División-clubs gelijk worden getrokken. Ook de kleur van het gras moet gelijk zijn. Dat zei Adolfo Bara, marketingdirecteur bij La Liga, tijdens de SoccerEx-bijeenkomst in Manchester.

"Het probleem met Spanje is dat het er heet is in de zomer. Dat betekent dat je in september soms droog, geel gras ziet. We praten nu met de terreinbeheerders om ervoor te zorgen dat het gras groen is", aldus Bara.



"Het probleem van La Liga is dat in sommige stadions het licht goed is, maar in anderen niet. Als je naar een wedstrijd kijkt, moet je weten dat je naar de Primera División aan het kijken bent - ongeacht waar er wordt gespeeld."