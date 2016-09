Michael Phelps wint nu ook de olympische aflevering van 'Lip Sync Battle'

Marie Rutsaert

13/09/16 - 16u06 Bron: Spike

Michael Phelps lip sycning to "Lose Yourself" by Eminem is the BEST thing you'll see whole week. pic.twitter.com/YoaTNtXJed — Eminem Vids & Quotes (@ShadowOfShady) September 12, 2016

video Wat moet een atleet doen als hij alles heeft gewonnen wat er te winnen valt binnen zijn sport? Andere wedstrijden winnen natuurlijk. Het is waarschijnlijk niet even prestigieus als zijn 23 gouden medailles, maar Phelps leek zich opperbest te amuseren in de meest recente aflevering van 'Lip Sync Battle'. Daarin nemen bekende acteurs, zangers en atleten het tegen elkaar op en playbacken zo goed mogelijk bekende liedjes. Maar hij wist niet dat hij niet de enige olympiër op het podium zou zijn.