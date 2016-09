Voor wie stilaan genoeg heeft van het 'gewone' MMA is er dit barbaars wapengekletter

Door: Glenn Bogaert

13/09/16 - 06u32

video MMA of Mixed Martial Arts, daar bent u intussen al goed mee vertrouwd, maar kende u ook deze sport al? M1-Medieval is de naam en zoals u hierboven al kunt merken, mogen de stevig uit de kluiten gewassen vechtersbazen onder ons zich in de ring vermaken in een middeleeuws harnas. MMA dus, maar dan met een historisch randje.