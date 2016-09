12 keer zwaar toegetakeld en 5 keer neus gebroken. Belgische goalgetter heeft het zwaar te verduren in Azië

Door: Glenn Bogaert

13/09/16 - 06u16

© Instagram Kevin Oris.

Doet de naam Kevin Oris nog een belletje rinkelen? De intussen 31-jarige spits maakte in ons land vooral furore in de lagere reeksen, maar is nu al enkele jaren 'hot' in Azië. De boomlange goalgetter mag er dan wel een ster zijn, hij leert er ook de keerzijde van de medaille kennen. De foto hierboven verraadt al een en ander.

© Photonews.

Olen, Lyra, Sint-Niklaas, Meerhout, Roeselare, KVSK United, RAEC Mons en FC Antwerp. Neen, indrukwekkend oogt het lijstje afgewerkte clubs van Kevin Oris niet. De aanvaller uit Turnhout vond in ons land vlotjes de weg naar doel in de schaduw van de grote jongens en leek niet voorbestemd voor een grote carrière in de spotlights. Althans toch niet in ons land. In het buitenland en meer bepaald in China en Zuid-Korea is hij een held. De man die bij Meerhout ooit 35 goals lukte in 27 matchen versierde in 2012 een lucratieve transfer naar het Zuid-Koreaanse Daejeon Citizen en speelde zich daar met zijn doeltreffendheid al snel in de kijker.



Bikkelen en bonken in Zuid-Korea

Zijn exotische avontuur en opgebouwde vedettenstatus kende nog een mooi vervolg want een transfer naar Jeonbuk Hyundai Motors vormde de volgende grote stap van zijn succesvolle Aziatische tournee. Via de Aziatische Champions League versierde hij vervolgens een overgang naar China, waar hij aan de slag mocht bij Liaoning Hongyun. Intussen is de ijzersterke targetman opnieuw neergestreken in Zuid Korea, namelijk bij Incheon United FC. En daar krijgt hij het zwaar te verduren, zo blijkt op Instagram. "Read, set, go in Korea! De 12de keer al dat ik toegetakeld ben aan oog en wenkbrauw en mijn vijfde gebroken neus." Voetballen gezond? Een mens zou eraan beginnen twijfelen...