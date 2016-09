Sven Nys geeft veldritles aan jong en oud in Chicago

Door: redactie

12/09/16 - 18u32

Sven Nys geeft met veel toewijding zijn expertise door. © Slowack.

© Slowack. Op de achtergrond mevrouw Ombregts, de mama van de 9 jaar geleden omgekomen Pieter Ombregts. © Slowack.

Voor ze met hun renners naar Madison (Wisconsin) trekken ter voorbereiding van de WB-races in Nevada en Iowa, hielden Sven Nys en Sven Vanthournhout afgelopen weekend halt in Chicago. Ze waren er eregasten op de opener van het Amerikaanse cyclocrossseizoen in Labagh Woods, met een deelnemersveld van bijna 800 renners.



De twee Svennen gaven er gisteren en ook vandaag nog 'clinics' aan maar liefst negentig veldrijders (M/V) tussen de 7 en 77 jaar oud. Om hieraan deel te nemen, betaalden de deelnemers 250 dollar, die integraal worden doorgestort naar het Pieter Ombregt Scholarship Fund. Pieter Ombregt was een talentvolle student fotografie aan het Columbia College in Chicago. Hij kwam er op 11 september 2007 om het leven bij een tragisch ongeval tijdens een training. Hij was een fervent en begenadigd veldrijder. Zijn tante Anne-Marie Ombregt, die eveneens in Chicago woont, richtte in zijn nagedachtenis het fonds op. Het geld wordt gebruikt om andere studenten fotografie een financieel duwtje in de rug te geven.



Uw krant mocht het hele gebeuren vanop de eerste rij volgen.