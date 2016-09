Waarom Mignolet altijd het nummer 22 draagt? Dat komt door zijn opvallend idool

Door: Mike De Beck

Doelmannen doen er vaak alles aan om het rugnummer 1 te bemachtigen, maar Simon Mignolet zweert bij het getal 22. Daar heeft een zekere Jussi Jääskeläinen zo goed als alles mee te maken. Het sluitstuk van Liverpool stak vandaag zijn bewondering voor de 41-jarige Finse doelman - die overigens nog altijd tussen de doelpalen staat - niet onder stoelen of banken.

"Jussi Jääskeläinen is mijn grote idool", doet Mignolet in een interview met de Premier League uit de doeken. "Dat is misschien verrassend. Hij heeft altijd het nummer 22 gedragen en daarom heb ik ook voor dat nummer gekozen." De ondertussen al 41-jarige Fin verdiende vooral zijn strepen bij Bolton Wanderers en West Ham United, maar hij heeft zijn handschoenen nog niet opgeborgen. In de Championship verdedigt Jääskeläinen, die meer dan 500 Premier League-wedstrijden afhaspelde, nog altijd als tweede doelman actief bij Wigan Athletic.



Belgische nationale ploeg

"Toen ik klein was, keek ik altijd naar zijn wedstrijden in de Premier League. Hij was een van de doelmannen die ik het meest observeerde." Toch is de Finse doelman niet de enige reden waarom het nummer 22 op de rug van zijn Belgische collega prijkt. "Wanneer ik bij de Belgische nationale selectie begon was het nummer 22 nog het enige nummer dat beschikbaar was. Ik heb dat dan genomen en heb het nooit veranderd. Die nummer is nu een deel van mij geworden."