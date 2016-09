Neymar lanceert woensdag opvallende nieuwe carrière

Door: Mike De Beck

Galera, quarta eu começo minha carreira musical e vou lançar a 1ª música no meu face. Vai ter #Neymusico nos palcos sim. Cola lá. — Neymar Jr (@neymarjr) Sun Sep 11 00:00:00 MEST 2016

Afgelopen zaterdag moest Neymar nog de man worden die Barcelona voorbij Deportivo Alavés zou loodsen. Dat draaide echter anders uit, want de promovendus ging bijzonder verrassend met een 1-2-zege aan de haal in Camp Nou. De Braziliaanse dribbelkont blijft echter niet bij de pakken zitten en kwam vandaag met opvallend nieuws op de proppen.



"Deze woensdag begin ik aan mijn muziekcarrière en zal ik mijn eerste nummer lanceren op Facebook", pende de geblondeerde Neymar neer op Twitter. De man die Brazilië op de Olympipsche Spelen nog de gouden medaille schonk in het voetbaltoernooi heeft zelfs al een alter ego bedacht. De 24-jarige voetballer wil na de voetbalwereld nu ook de muziekwereld veroveren onder de naam 'Neymusico'. Benieuwd wat dat zal geven.