Speelt Jean-François Gillet plots bij Dundee United? Het lijkt er wel op

video We geven het toe, we hadden nog nooit van de brave ziel gehoord. Edoch, vanaf nu krijgt de Schotse doelman Cameron Bell voor eeuwig een plaats op onze harde schijf.

Bell presteerde het vorig weekend namelijk om drie strafschoppen in één wedstrijd te stoppen. De keeper van Dundee United had daarvoor amper 23 minuten nodig. Na negen minuten was Dunfermline-speler Gavin Reilly de eerste die zijn tanden stukbeet op Bells keeperskunsten. 28 minuten ver, en daar ging de bal voor de tweede keer op de stip. Wéér had Bell, die de strafschop zelf had veroorzaakt, het laatste woord. Dit keer was Nicky Clark de klos. En dan minuut 32: Bell oog in oog met Paul McMullan. Dan gaat het eindelijk toch eens lukken, denk je, maar néén: Bell stond andermaal pal. "Zoiets waanzinnig heb ik in mijn carrière nog niet meegemaakt", zei Bell na afloop. "Om eerlijk te zijn, dit zijn de drie mooiste momenten in mijn carrière."



Het stuntwerk van zijn doelman vormde de basis voor de 1-3 zege van Dundee United. Of Bell ook de recordboeken haalt, zijn ze bij Guinness nog aan het opsnorren. Jean-François Gillet heeft in elk geval een waardige opvolger. De Luikenaar stopte vorig seizoen, toen nog in dienst van KV Mechelen, eveneens drie penalty's in het uitduel bij Anderlecht (1-1). Gillet had voor zijn huzarenstukje wel 81 minuten nodig.