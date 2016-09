Paralympische tafeltennisster pakt uit met straffe snoekduik

Door: redactie

12/09/16 - 16u15

video

De Turkse Kobra Korkut stond er met open mond naar te kijken. Hoe haar opponente Kelly van Zon het pingpongballetje op onnavolgbare wijze op de Paralympics in Rio terugsloeg, was voor haar ook een raadsel. De Nederlandse tafeltennisster leek helemaal verslagen, maar met haar rug tegen de muur wist ze het balletje met een stevige snoekduik alsnog op de helft van Korkut te krijgen. Die stond vol verbazing te kijken hoe de Nederlandse dat punt in de C7 alsnog naar zich toetrok. Mede door haar doorzettingsvermogen won de Nederlandse de partij ook nog.