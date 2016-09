Ongezien: bezoekende fans moéten supporterstruitje afgeven voor match

© kos.

Ongeziene taferelen voor de aftrap van het Bundesliga-duel tussen RB Leipzig en Borussia Dortmund vorige zaterdag. Honderden Borussia-fans moesten aan de stadionpoorten hun supportersshirt uittrekken en werden zo gedwongen de wedstrijd in bloot bovenlijf te volgen. Reden: een paragraaf in het stadionreglement van RB Leipzig.

In die bewuste paragraaf luidt het dat de vakken B en D in de Red Bull-Arena in Leipzig uitsluitend voor thuisfans bestemd zijn. "Het is verboden zich als supporter van de bezoekende club in deze vakken op te houden", staat er te lezen. "De ordediensten zijn bevoegd om toeschouwers die herkenbaar zijn als fan van de bezoekers of zich in die zin gedragen, uit deze vakken te verwijderen, ook als ze een geldig toegangsticket hebben. Indien mogelijk, zal hen een andere plaats worden toegewezen."



Omdat het Dortmund-vak al volledig was uitverkocht, was die laatste piste geen optie. Er restte de ordediensten geen andere keuze dan de Dortmund-fans te verplichten hun geel-zwarte shirts uit te trekken. En zo geschiedde. Honderden supporters gehoorzaamden gedwee en volgden het duel, dat op 1-0 eindigde in het voordeel van de thuisploeg, in bloot bovenlijf. Na afloop kregen de supporters wel de kans om hun truitje te recupereren, met lange wachtrijen tot gevolg.



"Ons stadionreglement is duidelijk", zegt een woordvoerder van RB Leipzig in 'Die Welt'. "Bij de online ticketverkoop wordt er expliciet op gewezen dat in blok D geen fans in de outfit van de bezoekende club mogen aanwezig zijn. Deze beslissing is duidelijk aan hen gecommuniceerd."

Lees ook Dortmund vlak voor tijd onderuit in Leipzig