Herken jij onze olympische kampioen (en zijn Ellen) op deze klasfoto uit 2002?

Door: Marc Coppens

12/09/16 - 14u23

© Kos.

De school Mariagaard in Wetteren wil haar oud-leerling en olympisch kampioen Greg Van Avermaet huldigen op de school en is op zoek naar zijn oud-klasgenoten om hem samen in de bloemetjes te zetten. Greg Van Avermaet (31) liep school aan de Oosterzelesteenweg in de schooljaren van 2001 tot 2004. Dagelijks kwam de sportieve student met de fiets uit Hamme-Zogge gereden.



De toenmalige keeper stapte nadien met overweldigend succes over naar het wielrennen. Op de klasfoto van veertien jaar geleden (Van Avermaet was toen 17) zie je de jonge Greg in het 5de jaar Lichamelijke Opvoeding en Sport op de onderste rij als tweede van rechts. Zijn vriendin en huidige vrouw Ellen staat op de bovenste rij als tweede van rechts. Klasgenoten kunnen hun contactgegevens doorsturen naar mieke.poppe@mariagaard.be .