Charleroi-coach Mazzu woest na affluiten, maar hiermee maakte zijn aanhang de pil ongetwijfeld iets minder bitter

Yari Pinnewaert

12/09/16 - 10u55

video

Charleroi moest gisteren nipt de duimen leggen tegen Anderlecht (3-2) en na afloop was coach Felice Mazzu dan ook niet te spreken over de arbitrage. Zo had zijn ploeg volgens hem altijd een strafschop moeten krijgen na een overtreding op Fall, maar de meegereisde fans zorgden er toch voor dat het leed wat draaglijker werd. Zo zongen ze, toen de thuisaanhang het stadion allang had verlaten, luidkeels 'On ne part pas sans Felice' (we vertrekken niet zonder Felice, Mazzu nvdr.) en de oefenmeester kon dan ook niet anders dan nog een keertje naar zijn fans toekomen. Zijn bezoekje leverde hem nog een IJslandse 'Viking Clap' en enkele andere 'liefdesliederen' op. Mazzu en de fans van Charleroi: duidelijk een goed huwelijk.