Kums heerst op het middenveld in San Siro, Praet komt niet van de bank in apocalyptisch Rome

video Sven Kums kon zich zijn debuut niet beter voorstellen. De Gouden Schoen stond vandaag op bezoek bij AC Milan meteen in de basis bij Udinese, dat met 0-1 ging winnen in San Siro. De ex-sterkhouder van AA Gent ontpopte zich meteen tot de draaischijf in het middenveld. Dennis Praet kwam dan weer niet van de bank in Rome, waar de match een uur onderbroken werd door het slechte weer.