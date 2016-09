Nieuwste foto's van Kournikova zorgen voor ongerustheid bij fans

Wat is er aan de hand met Anna Kournikova? De voormalige toptennisster is graatmager op haar laatste foto's, wat sommige fans ongerust maakt. "Volgens mij heeft ze anorexia."

De 35-jarige Russin is al sinds 2003 gestopt met tennissen, maar duikt regelmatig nog eens op in de media. Haar relatie met zanger Enrique Iglesias zit daar ongetwijfeld voor iets tussen, al doet nu ook haar lichaam stof opwaaien. Haar nieuwste foto's op Instagram laten zien dat Kournikova fel vermagerd is. Te veel, volgens sommige van haar fans. "Ze is te mager en ziet er ongezond uit", valt te lezen tussen de commentaren. "Ik denk dat ze anorexia heeft", vermoedt dan weer een andere ongeruste volger.