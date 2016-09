Hartverwarmend gebaar: ADO-fans gooien met knuffels in De Kuip voor zieke kinderen

Manu Henry

11/09/16 - 13u11

Oproep aan alle uitsupporters: neemt allen een kleine knuffel mee. Kinderen van het sofia kinderzhuis zullen plaatsnemen onder het uitvak! — ADO-supportersnieuws (@soccerpranks) Thu Sep 08 00:00:00 MEST 2016

De supporters van ADO Den Haag hebben zich vandaag van hun beste kant laten zien. In de competitiewedstrijd in De Kuip tegen Feyenoord namen de bezoekende fans massaal knuffels mee, die ze in minuut twaalf in het vak worpen waar kinderen uit het Sophia kinderziekenhuis plaats namen. Op die manier willen de meegereisde ADO-fans de kinderen een onvergetelijke dag bezorgen.



"We willen ons als supporters ook eens van de positieve kant laten gelden. Normaal gooien we bier naar beneden, nu gooien we knuffels naar de kinderen in het vak onder onder ons", klonk het voor aanvang van de partij. Feyenoord haalde ter gelegenheid van deze wedstrijd de netten voor het uitvak weg.