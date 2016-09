"Sit down if you hate Standard", zo vieren Mechelse supporters winst tegen STVV

Manu Henry

11/09/16 - 11u50

video

Het spelniveau was niet altijd even fraai, maar KV Mechelen boekte gisteren wel een deugddoende zege na een woelige week. Na het laatste fluitsignaal slaakten de Mechelse fans een zucht van opluchting. 'Sit down if you hate Standard' en 'stand up if you hate Standard', weergalmden door het AFAS stadion. De spreekkoren verwijzen uiteraard naar het vertrek van hoofdcoach Aleksandar Jankovic naar de Vurige Stede. Een vertrek dat bij de supporters niet in goede aarde is gevallen. Eén ding is zeker: de Rouches zullen op 19 november een warm welkom krijgen van de Malinwa-fans.



Bekijk de beelden van de zingende en dansende Mechelse fans in bovenstaande video.