"Ik hou van mijn leven!" Sven Nys zijn carrière ná het veldrijden komt serieus van de grond

Door: Glenn Bogaert

11/09/16 - 11u00

© Twitter Sven Nys.

Het zal toch een beetje raar aandoen, de eerste veldrit van het seizoen zonder Sven Nys. De 'Kannibaal van Baal' zal straks geen rondjes draaien op en rond de Muur van Geraardsbergen, maar in een zwart gat is de intussen 40-jarige veldritvedette zeker niet gevallen.

Op dit moment vertoeft de sportieve baas van de Telenet Fidea Lions in het Amerikaanse Chicago waar hij zich inzet voor de begeleiding van jong crosstalent, maar gisteren kon u 'Mister Superprestige' op de beeldbuis nog met zijn hoofd in de wolken zien. Letterlijk en figuurlijk want in het VRT-programma 'Weg zijn wij' liet Nys zich zowaar overtuigen om aan parachutespringen te doen. En dat was een unieke ervaring, zo blijkt op Twitter. De crosskampioen die eind vorig seizoen een punt zette achter een rijkgevulde carrière was in de realityreeks waarin drie BV's samen op weekend trekken in ons land te zien aan de zijde van Ann Reymen en Sieg De Doncker. En die drie hebben zich duidelijk bijzonder goed geamuseerd.