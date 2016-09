Op deze schandalige wijze gaan Rangers-fans boekje ver te buiten na vernedering in derby

Manu Henry

11/09/16 - 09u00 Bron: BBC

© Kos.

In de eerste Old Firm in de competitie in vier seizoenen was Celtic meer dan een maatje te groot voor stadsgenoot Glasgow Rangers. 'The Bhoys" domineerden de hele match en wonnen overtuigend met 5-1, tot frustratie van de bezoekende fans. In onderstaande foto's is te zien hoe aanhangers van de Rangers de toiletten op Celtic Park op schandalige wijze vernielden.



Het mag duidelijk zijn dat de bezoekende fans hun ontgoocheling maar moeilijk konden verkroppen. De Schotse politie gaf na afloop van de wedstrijd meer duiding omtrent het incident: "Een beperkt aantal supporters, die duidelijk de intentie hadden om amok te maken, werden ondergeschept door agenten. Verder zijn er zijn geen meldingen van agressie en de situatie is onder controle", klonk het.