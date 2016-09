Ooit was hij de ster van Real, maar met deze misser zet Braziliaan zijn neergang nog eens in de verf

Door: redactie

10/09/16 - 22u59

video Hij heeft een trofeeënkast waar veel voetballers jaloers op zijn, maar de ster van Robinho is al enkele jaren tanende. Dat zette de 32-jarige ex-speler van onder meer Real Madrid en Manchester City gisteren nog eens in de verf. Robinho won met zijn club Altético MG wel van Vitoria, maar in de extra tijd wrong hij nog vakkundig een unieke kans de nek om.