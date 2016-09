Chris Froome pakt uit met knap staaltje sportiviteit aan adres van overwinnaar Quintana

Door: Glenn Bogaert

10/09/16 - 21u55

The moment Quintana won the Vuelta: Froome sportingly applauds his rival at the end of stage 20 of #LV2016 https://t.co/4lbBTKZJBn — Eurosport UK (@Eurosport_UK) September 10, 2016

video Ze zijn in koers dan misschien wel rivalen, zowel op als naast de fiets is het respect tussen Nairo Quintana en Chris Froome ontzettend groot. Dat bleek ook vandaag weer toen beide kemphanen elkaar bestookten in een sprintje om de eer. De 31-jarige Brit van Sky moest op de top van de Alto de Aitana het onderspit delven, maar toonde zich groots in de nederlaag.