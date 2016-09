Inspirerend: zes maanden na aanslag op Zaventem kan ex-basketter weer stappen

Door: Mike De Beck

10/09/16 - 19u41

video Het eerste jaar zou Sebastien Bellin niet kunnen stappen. Althans dat vernam de voormalige basketter na de noodlottige aanslag van 22 maart op de luchthaven van Zaventem. De scherven in zijn benen maakten echter al snel plaats voor een rolstoel die hij nu al aan de kant schuift. Want nog geen zes maanden nadat ons land zwaar getroffen werd door terreur kan Bellin al terug stappen.

Het was een foto die al snel de wereld rond ging. Sebastien Bellin die helemaal onder het stof met een plas bloed aan zijn boomlange benen zwaar getroffen was. De bloederige bom die tot ontploffing kwam in een van de vertrekhallen op Zaventem hakte stevig in op de 2m06 lange man. De gewezen topbasketballer stond een lange revalidatie te wachten, maar hij besloot om niet bij de pakken te blijven zitten.



Vandaag plaatste zijn makker  - ook voormalige basketballer - Pieter Loridon een opvallende video op zijn Facebook-pagina. "Seb zou het eerste jaar NIET wandelen. Onmogelijk. Hij zou z'n benen niet houden. Seb heeft dus alles meegemaakt om de wereld te haten. En hij heeft deze nu nog MEER LIEF!", pende Loridon een emotionele tekst neer bij de video waarop te zien is hoe Bellin opnieuw kan wandelen.