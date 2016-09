Hilarische teambus inspireert Hertha BSC tot eerste uitzege van het seizoen

Thomas Lissens

Hertha BSC heeft zich naast Bayern München aan kop van de Bundesliga genesteld. De traditieclub uit Berlijn zette ook de tweede competitiewedstrijd van het seizoen, bij FC Ingolstadt 04, in winst om: 0-2. Hertha opent het seizoen zo met een knappe zes op zes, maar vooral de ploegbus trok de voorbije dagen de aandacht. "We zouden eigenlijk liever met het vliegtuig gekomen zijn", staat daar immers in grote letters op te lezen.